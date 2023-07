Dançarina é localizada próximo ao local em que desapareceu

A dançarina Petrina Daiana Rodrigues de Brito, de 39 anos, foi encontrada nesta terça-feira (25) próximo ao local onde desapareceu, no bairro do Cabula, em Salvador. Ela estava desaparecida desde o domingo (23).



De acordo com a família, Petrina foi encontrada em bom estado de saúde, por uma vizinha. Não foi detalhado o motivo do desaparecimento.



Petrina, que mora no Saboeiro, desaparecer após sair com um amigo para ir até um bar. Depois, a jovem teria ido embora com um casal em uma moto, por volta das 2h da madrugada, mas não chegou em casa.