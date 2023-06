Daniela Mazzei será investigada em caso do Golpe do pix, diz delegado

A jornalista Daniela Mazzei será investigada no caso 'Golpe do Pix' da TV Record Itapoan. A informação foi divulgada nesta terça-feira (20), durante coletiva de imprensa, pelo titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber), Charles Leão, responsável pelo caso.



Os jornalistas Marcelo Castro e Jamerson Nascimento, além de uma terceira pessoa não revelada, foram indiciados pela Polícia Civil por suposta participação no esquema. O trio responderá por estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.