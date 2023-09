Date romântico e até despedida de solteira? Fica que tem piquenique

Criadora da marca Oficina Gourmet, Rosana Rodrigues resolveu apostar na oferta de cestas de piquenique . Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Toalha na grama verde mais uma cesta com os melhores lanchinhos em um dia de sol e ar livre. A assistente social Rosana Rodrigues sempre gostou muito de encontrar com os amigos, preparar comidinhas saborosas e unir todo mundo. Foi desses momentos que ela tirou inspiração para criar kits de piquenique. A ideia deu tão certo que a Oficina Gourmet (@oficinagourmet.ba) viu crescer a procura das cestas, principalmente entre aqueles casais que querem surpreender em um encontro romântico e também por mamães que escolhem comemorar o aniversário das crianças em um espaço aberto ou amigos que se juntam para passear.

“Quando fazemos algo com amor, se toma prazeroso. As pessoas percebem sua dedicação. Acho que é isso que não pode faltar em um piquenique, principalmente: a dedicação. Os bons momentos da vida são feitos por quem decide colocar amor no que faz, mesmo que seja somente um encontro. Quero que o cliente se encante, queira indicar e volte a comprar”, afirma Rosana.

A cesta de piquenique é só uma opção entre os outros presentes gourmet que estão no portfólio da marca, que conta ainda com cestas de café da manhã, box ou tábuas de frios, box de chocolates, caixas para padrinhos, anúncio de gravidez, além de presentes corporativos. “Existe todo um critério, uma curadoria na montagem de cada cesta ou box com um cuidado no preparo, na decoração e isso nos diferencia. No nosso catálogo, o cliente nos informa o que não gostaria de ter na cesta e a partir daí todos os itens são escolhidos”.

Oficina Gourmet produz cestas de piquenique para todas as ocasiões. Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Criada há pouco mais de um ano, hoje a Oficina Gourmet faz uma média de 20 entregas mensais. Porém em datas comemorativas como Dia Das Mães, Dia dos Namorados, Dia Dos País e Natal, o fluxo aumenta com mais de 60 entregas por semana. O faturamento anual da marca ultrapassa R$ 120 mil. Os modelos das cestas e boxes variam de R$ 140 (20 cm x 20 cm) a R$ 880 (80 cm x 30 cm).

“Chegamos a vender anualmente em torno de 400 a 450 boxes e cestas. Entre os pedidos que mais me chamaram atenção, certamente foi uma encomenda de uma Max Platter para 20 pessoas, que recebei para um grupo de amigas que organizavam a despedida de solteira da noiva. A cesta seria entregue pelo go-go boy da festa. Me marcou porque as amigas me pediram para não comentar com absolutamente ninguém. Foi tipo segredo de estado. Foi um movimento bem divertido, pois o go-go boy serviu de forma bem sensual causando muito alvoroço entre elas”, lembra.

Mimo

Rosana destaca que não pode faltar na cesta de piquenique torradinhas, geleia, queijos e frutas. “Mas tudo depende muito da ocasião. E se for um piquenique para casal romântico tem que ter um bom champanhe. Enfim, monto uma cesta dessas como se fosse um abraço apertado. Uma sensação de acolhimento através do presente”.

Ela ensina, também, como organizar o seu próprio piquenique na pegada de filme que a gente costuma ver nos romances. “Escolha bem o local, a companhia, o que vai na cesta. Prepare tudo com muito amor para transformar esse encontro em um momento ainda mais delicioso e especial”.

Além da Oficina Gourmet, Rosa se divide também com a Oficina da Pasta (@oficinadapasta), onde produz massas artesanais congeladas. “Desde a hora que acordo às 6h, até por volta da meia-noite quando vou dormir, eu estou trabalhando, seja na produção, venda, pesquisando em redes sociais ou assistindo algum curso online para me aprimorar e criar mais novidades para um cliente cada dia mais exigente. A concorrência está aí para provar isso, então temos que nos destacar. Nenhuma box ou cesta é igual a outra, todas têm identidade própria, são feitas com primor e atento sempre ao desejo de quem faz a encomenda”.

O próximo passo agora é já começar a pensar em novas boxes e cestas para o final do ano. “Com certeza, temos planos de expansão. Reinvisto boa parte do lucro no próprio negócio e em novos modelos de matéria-prima para a criação das cestas e boxes. Queremos aumentar nossas vendas até o ano que vem e, no momento, estamos estruturando esse crescimento, sem que isso comprometa a qualidade. Em breve, teremos mais novidades. Estou constantemente buscando criar catálogos mais desejáveis e façam os olhos dos nossos clientes brilharem”, garante.

AS DICAS DE ROSANA

. Seja sempre muito dedicado Tem que gostar de dar atenção aos detalhes.

. Inovação também é um diferencial Busque referências, seja criativo, surpreenda.

. Ganhe a confiança É importante cumprir o prometido sempre, sem atrasos ou adiamentos.

. Escute a seu cliente Esteja atento a suas demandas, desejos e ao que ele tem a dizer sobre o seu produto. Essa troca é muito importante para que o negócio possa se consolidar e crescer.

QUEM É