CAJAZEIRAS

Davi embarca para Salvador para reencontrar familiares e amigos

O novo milionário deve chegar no Aeroporto Internacional de Salvador às 18h

Longe de casa há três meses, Davi embarca para Salvador na tarde deste sábado (20) onde vai reencontrar amigos e familiares após vencer o Big Brother Brasil 2024. O novo milionário deve chegar no Aeroporto Internacional de Salvador às 18h.

Ele estará a bordo do voo G31884, da Gol, que decola do aeroporto do Galeão às 15h50 e chega em Salvador aproximadamente 18h05. O trajeto deve ser feito pela aeronave Boeing 737 Max 8.