VIOLÊNCIA

De Águas Claras para Cajazeiras 11: Katiara usa área de mata e pistão para caçar inimigos

Os ataques de traficantes da facção Katiara em Cajazeiras 11 que, segundo moradores, acontecem há cerca de uma semana, seguem uma estratégia específica: o uso da região de mata que está nas imediações da Rua Teodolino Macêdo Campos e das vias transversais que dão acesso a ela. De acordo com quem vive lá, cerca de 15 homens invadem o bairro, sempre na madrugada, com tiros e provocações que têm como alvo integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM) que estariam escondidos no local.

Para chegar à região, eles usam, principalmente, três transversais, sendo elas o Caminho 58, 60 e 61, onde a reportagem localizou pichações com símbolos que fazem menção à facção. “Antes de invadir as ruas aqui, pulando e abrindo portões que a gente colocou para ter mais segurança, os traficantes entram lá na área de mata pelo pistão. Já conhecem o caminho porque ali embaixo, antes, costumava ser um ponto de tráfico. Como é de madrugada, eles conseguem passar armados na avenida e entrar aqui nas ruas”, explica um morador, que prefere não se identificar.

O pistão citado pelo morador, na verdade, é a Avenida 2 de Julho, que separa os bairros de Cajazeiras 11 e Águas Claras que, de acordo com uma fonte policial, é de onde saem os traficantes da Katiara. “Assim como Valéria e outros bairros da região, Águas Claras tem atuação dos bandidos da KT, que ficam principalmente nas casinhas, bem perto do pistão. Então, em questão de minutos, eles chegam em Cajazeiras 11 usando essa área de mata. Para sair, é tão rápido quanto”, fala o policial, sem se identificar.

De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, de 1º de janeiro a 21 de outubro deste ano, 12 tiroteios já foram registrados em Cajazeiras 11, com 4 mortos e 1 ferido. No mesmo período do ano passado, foram 4 tiroteios e 3 mortos.