De férias na Bahia, Rodrigo Hilbert encerra contrato de exclusividade com o GNT

Após dez anos, Rodrigo Hilbert não renovou seu contrato com o canal GNT. A informação foi revelada pelo O Globo no sábado (23). Neste domingo (24), o apresentador postou fotos e vídeos na Bahia, onde deve passar o feriado. "Parece o solo de outro planeta, né? Mas é a Bahia! ♥️", publicou, em seu perfil no Instagram.



Hilbert ainda não se pronunciou sobre o fim do contrato nas redes sociais. Segundo o jornal, o programa apresentado por ele, Tempero de família, seguirá sendo transmitido. Em 2024, a atração será reprisada na emissora.

Hilbert ainda poderá ter contratos por obra, já que não renovou apenas o contrato de exclusividade. Fernanda Lima, esposa do apresentador, encerrou seu contrato com a Globo no ano passado.