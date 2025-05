PRA FICAR DE BOA

De volta à realidade: veja quantos feriados ainda restam em 2025

Há os feriados nacionais e também os locais

Abril e maio presentearam os trabalhadores com bons feriadões. Agora, ainda de ressaca de um feriado emendado com o fim de semana, vem a dúvida: qual vou usufruir disso de novo? Até o fim do ano serão mais nove feriados. O problema é que quase metade deles cai no final de semana, o que para muita gente já seria um dia de descanso normal. Nesse ponto, os baianos estão com sorte, porque dois nove feriados previstos, três deles são locais e todos vão cair em dia de semana: O São João, no dia 24 de junho (terça-feira), a Independência da Bahia 2 de julho (quinta-feira) e o dia da padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, no dia 8 de dezembro (segunda-feira). >

Entre os feriados nacionais, o mais próximo será o Corpus Christi, no dia 19 de junho (quinta-feira). Na Bahia, com a tradição dos festejos juninos, é um convite para emendar com o São João, transformando os feriadões em seis dias de descanso. Nesse caso, seis dias regados a forró, licor, amendoim e milho cozido. Na sequência vem ainda a Independência do Brasil, no 7 de setembro (domingo), o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, no 12 de outubro (domingo), o Dia de Finados, no 2 de novembro (domingo) e a Proclamação da República no dia 15 de novembro (sábado). Só então virá um respiro com dois feriados nacionais caindo em dias úteis: o dia da Consciência Negra 20 de novembro (quinta-feira) e o Natal, no 25 de dezembro (quinta-feira).>