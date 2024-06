Pinguim jovem é encontrado na praia de Itapuã

A veterinária do Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA), Larissa Pavanelli, explicou que o pinguim foi levado ao local ainda na noite de quarta pela Coppa. Segundo ela, o animal está bastante debilitado. “Não sabemos se é macho ou fêmea, porque nesses animais não é possível distinguir nessa idade. É um animal jovem, ele está bem debilitado e segue em tratamento aqui no IMA até a reintrodução”, revelou.

Em nota, o IMA acrescentou que “o animal passa por estabilização no Centro de Reabilitação e Despetrolização do Instituto Mamíferos Aquáticos, em Salvador, e seu quadro de saúde é delicado e inspira cuidados. O animal deu entrada com baixa temperatura, bastante abaixo do peso e oleado”.