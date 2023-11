Decisão do TSE devolve mandato da líder da oposição em Lauro

Vereadora diz que foi vítima de perseguição política. Crédito: Divulgação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que a Câmara Municipal de Lauro de Freitas devolva o mandato da vereadora Débora Régis (PDT), que lidera a oposição à prefeita Moema Gramacho (PT). A decisão monocrática foi do ministro Nunes Maques, que apontou falta de motivo plausível para a cassação, revertendo a sentença do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).



De acordo com Nunes Marques, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), há "ausência de relevância jurídica da irregularidade assentada pela Corte de origem e da inexistência de ilegalidade qualificada na conduta tida por ilícita pelo TRE-BA".

O pedido de cassação partiu do PSB de Lauro de Freitas, sigla aliada de Moema Gramacho. A legenda alegou que Débora Régis deixou de prestar contas no valor de R$15 mil na campanha de 2020. A última decisão do TRE-BA contra a vereadora ocorreu em 11 de setembro deste ano, quando a cassação, revertida agora pelo TSE, havia sido sentenciada na Corte baiana.

"Exige-se para a cassação de diploma que haja proporcionalidade entre a gravidade da conduta praticada e a lesão aos bens jurídicos protegidos – lisura da campanha eleitoral e igualdade de chances entre os players, de modo a evitar o desequilíbrio na disputa", argumentou Nunes Marques.

O ministro apontou dúvidas razoáveis quanto à existência de demonstração cabal acerca de irregularidades e até da natureza das despesas que não teriam sido declaradas na campanha de 2020 pela vereadora. O magistrado afirmou também que falta plausibilidade à denúncia e "gravidade suficiente para interferir na higidez do processo eleitoral e tampouco indica a origem ilícita dos serviços prestados".

O presidente do PDT da Bahia, deputado federal Félix Mendonça Júnior, comemorou a decisão do TSE. "O TRE da Bahia foi induzido a um erro, que agora foi corrigido em Brasília. Como deixou claro na decisão, o ministro Nunes Marques demonstrou não haver motivo plausível algum para cassar Débora Régis. Agora, terão que derrotá-la no voto em Lauro de Freitas, pois Débora será nossa candidata a prefeita", disse Félix.

Relembre

O TRE cassou o mandato de Débora Régis em virtude de uma ação referente ao pleito de 2020 movida pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). A acusação é que, durante a campanha, a vereadora teria omitido gastos — prática conhecida como caixa dois — e excedido os valores permitidos pela legislação vigente.