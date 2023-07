Vereadora cassada é reconduzida ao cargo em Lauro de Freitas

A vereadora Débora Régis (PDT) foi reconduzida ao mandato de vereadora do município de Lauro de Freitas, após decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, Rosenaide Carvalho de Brito (PT), acatou a decisão e a recondução foi publicada em edição extra no Diário Oficial do Legislativo, no final da tarde desta quarta-feira (5).



"Foi uma medida totalmente ilegal. Antes mesmo da decisão do TRE ser publicada, a presidente da Câmara declarou meu mandato extinto, a mando de Moema, demitiu meus assessores e tirou todos os direitos como vereadora. Vale lembrar que na sessão de julgamento no pleno do TRE não foi definido que eu perderia o mandato imediatamente, o que só aconteceu no acórdão, o que foi alertado por meus advogados", disse Débora Régis.