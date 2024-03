ATENDIMENTO

Defensoria recebe mulheres em situação de violência no Fórum Ruy Barbosa

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) inaugurou a nova Sala de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. A unidade passou a funcionar desde a última quarta-feira (13).

Anteriormente, as defensoras realizavam atendimentos na Casa de Direitos Humanos, o que demandava deslocamentos para as mulheres, não sendo a solução ideal diante da falta de espaço físico apropriado, conforme ressaltou a defensora pública e coordenadora de Direitos Humanos, Lívia Almeida.

“A sala vai atender as vítimas de violência doméstica e familiar cujos processos tramitam nas 1ª, 2ª e 4ª Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Fica no primeiro andar, sala 136 do Fórum Rui Barbosa e essas mulheres vão ter mais conforto e mais proximidade das nossas defensoras e defensores, pois estaremos aqui para fazer os agendamentos, atendimentos e acolhimento dessas mulheres”, explicou Lívia Almeida.