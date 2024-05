DIÁLOGO

Delegações do G20 chegam a Salvador para debater combate à pobreza

Primeira reunião do grupo acontecerá no Centro de Convenções Salvador, na segunda-feira (27)

Da Redação

Publicado em 26 de maio de 2024 às 17:14

Delegações do G20 são recepcionadas no Aeroporto de Salvador Crédito: Fernando Vivas/GOVBA

Representantes de 45 delegações do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, desembarcam no Aeroporto de Salvador neste fim de semana. O Grupo de Trabalho de Desenvolvimento vai se reunir entre segunda (27) e quarta-feira (29), no Centro de Convenções Salvador, para debater temas como políticas públicas para a população em situação de rua e combate à fome.

Após o desembarque, as comitivas dos países participantes são direcionadas à Sala VIP do G20, no aeroporto, onde são recepcionadas por um grupo de capoeira e baianas.

A abertura do evento contará com a presença do ministro Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, além do embaixador Maurício Lyrio, Secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores e da presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Luciana Servo.

O evento será composto por duas mesas sobre as temáticas “Produção e gestão de dados sobre população em situação de rua”, com a participação de institutos nacionais e estrangeiros de estatísticas e outros órgãos de pesquisa; e “Boas práticas de políticas públicas para população em situação de rua”, com entidades governamentais de países membros do G20 e organizações internacionais.