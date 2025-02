BATIDA

Delegado de Itacaré morre em acidente de carro na BR-101

Esposa estava no veículo e continua hospitalizada

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), João Mendes estava acompanhado da esposa quando perdeu o controle do veículo que dirigiu e colidiu com a traseira de um caminhão. A frente do veículo ficou destruída. O casal foi resgatado e encaminhado ao Hospital de Base, onde a esposa do delegado permanece internada. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.>