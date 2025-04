'TURMA DO BEM'

Dentistas voluntários selecionam jovens para tratamento dental gratuito em Salvador e Feira; veja como participar

Megatriagem ocorrerá em bairro da capital baiana, em maio

A rede de dentistas voluntários Turma do Bem realizará uma megatriagem no dia 15 de maio na Associação Cultural Bloco de Carnaval Ilê Aiyê, na capital baiana. O evento, que também acontecerá em Feira de Santana, tem como objetivo identificar e encaminhar crianças e adolescentes de 11 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social para tratamento odontológico gratuito até os 18 anos. >

Durante a ação, os participantes serão avaliados por um dentista voluntário por meio de um exame visual não invasivo, no qual serão registradas informações sobre a saúde bucal e a condição socioeconômica do paciente, além de ser oferecido um kit de higiene bucal.>

Desde 2021, a Colgate é parceira da Turma do Bem em diversas iniciativas, incluindo ações com foco em comunidades regionais. Um dos destaques dessa parceria foi a Megatriagem de 2024, que beneficiou mais de cinco mil jovens. >

Para participar, o público pode consultar as cidades confirmadas e o endereço de cada ação no site oficial da ação. Após as triagens simultâneas, a equipe da Turma do Bem irá enviar uma carta de aprovação para os jovens que forem selecionados para o tratamento odontológico gratuito com todas as informações necessárias. >