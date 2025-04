ALIMENTAÇÃO

Adolescentes com cárie já apresentam sinais de colapso da saúde, aponta estudo

Padrão alimentar com excesso de açúcar, fast food e salgadinhos foi o fator com maior impacto direto nas lesões de cárie

Publicado em 24 de abril de 2025 às 11:17

Adolescentes com cárie não sofrem apenas de um problema bucal: esse pode ser um sinal precoce de que sua saúde como um todo está em risco. Um novo estudo brasileiro, publicado nesta quinta (24) na revista Caries Research, mostra que a presença de cáries em jovens está associada não apenas ao consumo excessivo de açúcar, mas também a padrões alimentares não saudáveis, tabagismo e risco de dependência alcoólica — todos fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e doenças cardiovasculares. >

A pesquisa analisou dados de 2.515 adolescentes de 18 e 19 anos da cidade de São Luís (MA), participantes de uma coorte populacional acompanhada desde o nascimento. Utilizando um modelo estatístico robusto, os pesquisadores avaliaram o impacto de variáveis latentes, como “padrão alimentar não saudável” e “comportamentos aditivos”, sobre o número de dentes com cárie ativa. A análise também considerou o biofilme dental como mediador e o status socioeconômico como determinante distal.>

Os resultados mostraram que o padrão alimentar não saudável, caracterizado pelo alto consumo de açúcares, fast food e salgadinhos, teve associação direta com o número de dentes cariados. Já comportamentos como fumar e consumir bebidas alcoólicas se associaram indiretamente à cárie por meio do biofilme dental.>

“A cárie não é uma simples lesão no dente — ela é um sinal de colapso da saúde do adolescente”, afirma a professora Cecilia Ribeiro, autora do estudo e docente da UFMA (Universidade Federal do Maranhão). “O colapso do tecido mineralizado é um marcador precoce de que algo mais grave pode estar por vir, como a hipertensão, o diabetes e até doenças cardiovasculares.”>

Mais da metade dos adolescentes avaliados (53%) apresentavam ao menos uma lesão de cárie não tratada, e 76,8% tinham histórico de cárie na dentição permanente. O consumo médio de açúcar entre eles era de 71,5 gramas por dia — quase o triplo do limite diário máximo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. “Ninguém acorda com cárie da noite para o dia, assim como ninguém desenvolve diabetes ou enfarta de repente”, afirma Ribeiro. “Essas doenças não transmissíveis têm uma evolução em forma de continuum , com sinais cumulativos até o colapso do órgão-alvo. E a cárie é, muitas vezes, o primeiro deles.”>

Segundo os autores, a cárie deve ser vista como uma sentinela de risco, especialmente em populações socialmente vulneráveis. O estudo ainda aponta que adolescentes com melhores condições socioeconômicas tendem a consumir menos alimentos ultraprocessados, ter menos biofilme dental e, consequentemente, menor número de dentes com cárie.>

“A sociedade precisa enxergar a cárie como um sinal de alerta e não como algo normal. Adotar hábitos saudáveis na juventude é uma forma de prevenir doenças muito mais graves no futuro”, alerta a pesquisadora. Para ela, as políticas públicas precisam ir além das ações individuais. “A educação em saúde é fundamental, mas sozinha não basta. Precisamos de políticas de taxação de ultraprocessados e subsídios para dietas saudáveis, especialmente para as populações mais vulneráveis”, defende.>