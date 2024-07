CRIME

Denúncias de intolerância religiosa crescem mais de 300% em dois anos na Bahia

Entre o primeiro semestre de 2022 e o mesmo período deste ano, o número de denúncias de intolerância religiosa cresceu 309% na Bahia. É o que indicam informações do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que reúne relatos feitos ao Disque 100. Foram 90 denúncias registradas neste ano no estado, contra 22 feitas dois anos antes.

Na Bahia, 71% das vítimas de intolerância religiosa são pretas ou pardas. O crime, no entanto, pode ter como vítimas pessoas de qualquer religião. Apesar de reconhecer os avanços, Leonel Monteiro cobra a existência de uma delegacia especializada no combate a crimes religiosos, promessa do Governo do Estado que ainda não foi cumprida.