RUMORES

Deputado e pastor baiano nega saída da política: 'Igreja nunca atrapalhou'

Alex Santana anunciou que não vai ser candidato a deputadado federal em 2026

O deputado reforça que não tem intenções de se afastar da política e que suas atividades religiosas não interferiram na decisão. Em nota enviada à imprensa, a assessoria do deputado confirmou que ele não abandonará o cargo até o final do mandato. >

"É uma questão pessoal mesmo. A igreja nunca me atrapalhou a fazer minhas outras atividades, e nunca tive problemas com isso. O desejo, agora, é contribuir [com a política] de outras formas", completa. Alex Santana foi reeleito em 2022 com 106.940 votos, sendo o 27º mais votado da Bahia. Antes de anunciar a desistência da reeleição, o deputado conversou com Valdomiro Pereira, presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia (CEADEB).>