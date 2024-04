POLÍTICA

Deputado quer convocar Rui Costa para explicar suposta interferência na Polícia Civil

O deputado federal baiano Capitão Alden (PL) quer convocar o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), para explicar a suposta interferência na Polícia Civil na época em que era governador da Bahia. A intervenção no órgão estadual teria ocorrido no caso dos respiradores comprados no período da pandemia da Covid-19.

Em seu acordo de delação premiada, a dona da Hempcare, Cristiana Prestes Taddeo, relatou que as citações aos nomes de Rui Costa e da ex-primeira-dama do estado, Aline Peixoto, que é atual conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), no depoimento à Polícia Civil foram omitidas pelos investigadores do órgão estadual. O que seria, segundo ela, uma ação para blindar o casal.