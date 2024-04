COMPRA DE RESPIRADORES

Polícia Civil teria blindado Rui Costa em investigação, diz colunista

O colunista do portal UOL Aguirre Talento publicou, nesta quinta-feira (4), que a empresária Cristiana Prestes Taddeo disse em seu acordo de delação premiada que a Polícia Civil da Bahia omitiu propositalmente o nome do então governador da Bahia, Rui Costa, nos depoimentos que ela prestou sobre as fraudes no contrato de R$ 48 milhões para a compra de respiradores.