Deputado vai ao MP contra bandas após desafio de dança com crianças

Deputado estadual protocola notícia de fato contra bandas Papazoni e Sambacana. Crédito: Divulgação/Redes

A ação de divulgação da nova música das bandas Papazoni e Sambacana realizada nesta quarta-feira (20) em frente à Escola Municipal Luiza Mahim, no bairro de Armação, foi alvo de uma denúncia protocolada pelo deputado estadual Leandro de Jesus (PL) junto ao Ministério Público da Bahia (MP-BA). Para ele, a ação incentiva menores de idade a repetir uma coreografia sensual.



Ao descobrir que as bandas utilizaram as redes sociais para fazer o vídeo do desafio, onde crianças e adolescentes dançavam, o deputado protocolou uma notícia de fato contra os artistas que aparecem no vídeo ao lado de suas dançarinas e estudantes.

Na publicação, é possível ver o cantor Felipe Papazoni oferecendo um “presente misterioso” ou um chocolate para a adolescente de 16 anos em troca da realização da coreografia. Posteriormente, é revelado que o presente misterioso é uma nota de R$50. Para o deputado, a situação é grave e fere princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Leandro ainda afirma que recebeu diversas reclamações de pais de alunos que, segundo eles, não autorizaram o uso das imagens de seus filhos.

“É uma exposição em frente a uma escola municipal em troca de dinheiro, sem a autorização dos pais, ou seja, algo completamente absurdo, ferindo princípios do ECA. Práticas que podem incidir criminalmente, bem como civilmente. Pedimos apuração do MP-BA desta situação gravíssima. Não podemos permitir que as nossas crianças sejam expostas assim", diz o deputado Leandro de Jesus.