28 DE SETEMBRO

Desfile cívico marca celebração dos 266 anos de emancipação política de Camaçari

Da Redação

Publicado em 28 de setembro de 2024 às 15:54

Estudantes durante desfile em Camaçari Crédito: Divulgação

Um desfile cívico marcou neste sábado (28) a celebração dos 266 anos de emancipação de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A homenagem pelo aniversário da cidade aconteceu na Avenida 28 de setembro e foi marcada por performances que reverenciaram a cultura, a história e a gente do local.

O desfile, que encerra as celebrações cívicas do mês de setembro, contou com mais de 2 mil estudantes, que transmitiram mensagens inspiradas no tema “O Futuro em Nossas Mãos: Escola Pública como Lugar de Destino e Partidas”. O evento foi promovido pela Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria da Educação (Seduc).

A secretária da Educação, Neurilene Martins, comemorou o sucesso do desfile. “Celebramos Camaçari, com suas singularidades e com todos os motivos que inspiram orgulho em seus cidadãos”, resumiu.

Participaram do desfile, alunos das escolas municipais Denise Tavares, Edivaldo Machado Boaventura, professoras Edelzuita Barreto Bahia e Laurita de Souza Ribeiro; do Colégio Municipal São Tomaz de Cantuária; e dos centros Educacional Monteiro Lobato e Integrado de Educação Infantil (CIEI) Verde Horizonte.

Feliz em participar da celebração cívica de aniversário da cidade pela segunda vez, o estudante do Centro Educacional Monteiro Lobato Natanael Silva, 10 anos, falou sobre as temáticas apresentadas pelo pelotão que participou. “Estou com a árvore que representa Camaçari, acompanhado de meus colegas, que representam os primeiros habitantes dessa terra”, explicou.

Thalita Gomes, 6 anos Crédito: Divulgação

Compondo um pelotão inspirado nos contos de fada, a aluna Thalita Gomes, 6 anos, também reconheceu a importância da ocasião. “É a primeira vez que participo e gostei de tudo que vi aqui. Ano que vem quero participar de novo”, prometeu.