TURISMO

Destino baiano está entre os mais procurados por brasileiros no 2º semestre

Decolar divulgou tendências de viagens no Brasil

Maysa Polcri

Publicado em 29 de julho de 2025 às 13:14

Cidade está entre as mais procuradas do Brasil Crédito: ADVTP | Shutterstock

Uma cidade do sul da Bahia está entre as mais procuradas para viagens no segundo semestre deste ano. Porto Seguro aparece em quarto lugar no ranking divulgado nesta terça-feira (29) pela Decolar, empresa de viagens da América Latina. A pesquisa analisou tendências de viagens nacionais com base na procura por hospedagens nos canais de venda da companhia, site e app.>

Dos 20 destinos mais procurados, 11 são da região Nordeste, sendo quatro baianos. Além de Porto Seguro, aparecem no ranking Salvador (13º), Ilhéus (14º) e Praia do Forte (20º). De acordo com Daniela Araujo, diretora de Produtos em Destino da Decolar, foi registrado um aumento de 10% na busca por hospedagens nacionais em comparação com o mesmo período de 2024. >

“Observamos que os clientes continuam optado por viagens curtas e mais frequentes ao longo do ano, principalmente devido aos modelos híbridos de trabalho, que permitem maior flexibilidade", afirma. Ela também aponta como tendência entre os viajantes as buscas por hospedagens com requisitos específicos, como possuir bom wi-fi, aceitar pets, ou ainda serviços em geral como área de lazer e portaria 24h.>

O levantamento aponta Gramado, Porto de Galinhas e Rio de Janeiro como os destinos mais buscados para o período. Confira abaixo a lista de destinos mais procurados.

>

Gramado (RS)

>

Porto de Galinhas (PE)>

Rio de Janeiro (RJ)>

Porto Seguro (BA)>

Maceió (AL)>

Natal (RN)>

São Paulo (SP)>

Fortaleza (CE)>

Campos do Jordão (SP)>

Foz do Iguaçu (PR)>

Maragogi (AL)>

João Pessoa (PB)>

Salvador (BA)>

Ilhéus (BA)>

Florianópolis (SC)>

Aracaju (SE)>

Caldas Novas (GO)>

Olímpia (SP)>

Poços de Caldas (MG)>