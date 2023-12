Destino querido por famosos, Trancoso tem 'engarrafamento' de jatinhos

Trancoso é perfeito para quem busca opções tranquilas . Crédito: Viagens e Caminhos | Shutterstock

Destino de celebridades no fim de ano, Trancoso, em Porto Seguro, registra um grande fluxo de jatinhos neste réveillon. Por conta disso, o Aeroporto Terravista, que está localizado no distrito baiano, registra uma fila de espera de até 30 minutos para pousos e decolagens. Segundo a administração do terminal, o tempo de espera depende do número de aeronaves voando para a região no horário.



A previsão da Secretaria de Turismo de Porto Seguro é de que o Aeroporto TerraVista tenha, entre 30 de dezembro e 6 de janeiro, 263 operações de pouso/decolagens e receba cerca de 1.300 passageiros. Já o Aeroporto Internacional de Porto Seguro deve receber 249 pousos e 37.350 passageiros no mesmo período.

O Terminal Rodoviário de Porto Seguro tem previsão de 12.500 passageiros. Além disso, há os carros particulares de passeio no período. A estimativa é de que os ônibus, micro-ônibus e vans de turismo transportem 20 mil passageiros. Até o momento 132 veículos estão cadastrados para a atividade.

Réveillon em Trancoso

As festividades promovidas pela Prefeitura de Porto Seguro começarão no sábado (30). Em Trancoso, na Praça da Independência, o palco será tomado pelos sons de Pat Urucungá e Mateus Galvani. Na noite da virada, 31 de dezembro, a Banda Descobrir, Paulinho Alcântara e Jeremias Barbosa vão agitar o público.

Também vão rolar festas privadas na região. Nessa sexta (29) tem evento no Falésia Taípe, das 19h às 04h, no sábado (30) tem festa no Beach Club Awê, das 21h às 04h, o domingo traz evento na Praia Taípe, das 22h às 10h e dia 02 fecha com show no Teatro L"Occitane das 22h às 06h. As festas são realizadas em parceria com a Diageo.