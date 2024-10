RELIGIÃO

Devotos do Bonfim vão contar com um columbário para depositar cinzas; entenda

Projetos estão em andamento, mas não há prazo para início das obras

Maysa Polcri

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 16:00

Basílica do Senhor do Bonfim Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Durante o lançamento da nova marca do Santuário do Senhor do Bonfim da Bahia, nesta quarta-feira (30), foi anunciado que a basílica passará a ter um columbário. Trata-se de um local onde são guardadas urnas com as cinzas de pessoas que foram cremadas. Ainda não há prazo para início das obras, mas os projetos estão em andamento.

O columbário deverá ocupar o local onde hoje funciona o Museu do Bonfim, no pavimento superior da igreja. O museu será deslocado para o prédio da Devoção do Senhor do Bonfim, que fica ao lado da basílica. Para que os devotos tenham suas cinzas guardadas dentro templo religioso, será preciso pagar. Os valores ainda não foram divulgados.

“A ideia foi trazida pelo padre Edson Menezes e foi abraçada pela devoção. Já começamos a desenvolver os projetos para a construção do primeiro columbário que será instalado dentro de uma basílica na Bahia”, disse Marcelo Sacramento de Araújo, presidente da Devoção do Senhor do Bonfim. “Venerar e louvar os entes queridos vai ser uma experiência espiritual diferente. Ao invés de ir em um cemitério para isso, os devotos poderão ir para a Basílica do Senhor do Bonfim”, completou.

No passado, era comum que famílias ricas fossem enterradas dentro das igrejas católicas. A Igreja e Convento de São Francisco, no Pelourinho, por exemplo, tem jazigos no seu interior.