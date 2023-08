Dez pessoas são socorridas após carros pegarem fogo em garagem de imóvel

Dez pessoas foram socorridas por equipes do 12° BBM/Salvar após inalarem fumaça durante um incêndio a dois veículos na Capelinha de São Caetano. A ocorrência aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3).



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os dois carros estavam dentro de uma garagem quando as chamas foram iniciadas e o corpo de bombeiros foi acionado. Bombeiros do 1° Batalhão de Bombeiros Militar (1° BBM), na Barroquinha, se deslocaram até o bairro para atender a ocorrência.