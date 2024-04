CONFIRA SERVIÇOS

Dia das Mães: programação gratuita na Aliança Francesa terá shows e oficinas

BaZá RoZê também trabalhará com artesanato, gastronomia para público de todas as idades

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 11:16

Programação para mães Crédito: Divulgação

A próxima edição do BaZá RoZê, feira artística e feminista que ocupa espaços públicos ao longo do ano em Salvador, promove nos dias 4 e 5 de maio rodas de conversas sobre maternidade inspirado no tema “Mãe dá colo. Mãe quer colo”. A edição acontece na Aliança Francesa, nos dias 4 e 5 de maio com entrada gratuita (programação completa abaixo).

“O nascimento de um filho é uma experiência transformadora, que ressignifica nossa visão de mundo e de nós mesmas”, comenta a jornalista e escritora Fernanda Carvalho, que fará a mediação da roda “Do parir aos filhos crescidos”, no sábado (4), às 16h, com entrada franca.

A autora do livro A Luz da Maternidade mediará a roda de conversa com a educadora parental Faezeh Santos e a cardiologista e escritora Ana Marice Ladeia. Mãe de 3 filhos, psicoterapeuta infanto-juvenil e educadora parental e coidealizadora do Programa Arvorar Jovem, Faezeh Santos vai compartilhar dicas e conhecimentos sobre educação respeitosa, para pais e filhos.

“Na fase da adolescência, os pais precisam aprender a sair um pouco do controle e permitir que os filhos conquistem autonomia, de uma forma cuidadosa e gradativa, é claro”, destaca a educadora parental. Além de cursos e formações, o que ela aprende com os adolescentes que participam do Arvorar Jovem tem enorme valor. Natural de Caetité, Ana Marice Ladeia é cardiologista, doutora em Medicina Interna, professora universitária, autora do livro de contos Do Amor e do Amar: histórias de mulheres reais como você e mãe de três adolescentes.

Também mãe de um jovem de 14 anos, a jornalista e anfitriã do BaZá RoZê Brenda Medeiros conhece bem os desafios de aliar maternidade ao empreendedorismo. Neste processo, é grata ao coletivo RoZê, que vem costurando com amorosidade uma rede pautada em trocas e afeto, e à acolhida dos espaços públicos que já abraçaram o projeto.

“A Aliança Francesa é um espaço que nos abriu os braços quando ainda estávamos começando a trilhar nosso sonho, e sempre com muito respeito e delicadeza, soube enxergar nosso potencial de irmandade e coletividade”, ressalta Brenda.

Confira programação

Sábado, 4 de maio

16h - Roda de conversa - Do parto aos filhos crescidos

Mediação: Fernanda Carvalho (jornalista e escritora)

Convidadas: Ana Marice (cardiologista e escritora) e Faezeh Santos (psicoterapeuta e educadora parental)

17h - Contação de história - Minha mãe é negra, sim

A escritora Helena Nascimento, através da personagem fictícia Rainha Luanda, conta a narrativa do menino Eno, que se depara com um debate extremamente importante ocorrido na Escola: Qual a cor de sua mãe?

16h - Oficina - Livro: papel abraçando palavra

Através de técnicas de dobraduras, Diane Portella vai conduzir a confecção de um livro sanfona como objeto afetivo para guardar memórias entre mães e filhas(os).

Faixa etária recomendada: a partir dos 10 anos.

18h - (Con) Vivência Arvorar - jogos em família, com Faezeh Santos

Momentos de conexão através de jogos e dinâmicas em família

19h - Show Angela Velloso e Duarte

Domingo, 5 de maio

16h - Roda de conversa - Quem cuida de quem cuida?

Nesta edição, o RoZê se solidariza com a causa da saúde mental das mães e traz a participação de Yunna Bamberg, representante da campanha de conscientização Maio Furta-cor em Salvador. Ela também será palestrante do 3° Simpósio de Saúde Mental Materna, promovido pelo Instituto Brasileiro de Saúde Materna (Ibramater), nos dias 3 e 4 de maio, através do Grupo Materna.

Mediação: Yunna Bamberg (psicóloga perinatal e especializada em psicologia social).

Convidadas: Flavia Azevedo (jornalista articulista do jornal Correio*) e Laili Flórez (doula, professora e palhaça).

16h - Oficina - Roda de Bordado: o vestido de boneca como suporte para sensibilidades, com Dôra Araújo (para adultos)

Bordar, através do elemento vestido de boneca, o elo entre passado e presente, memória e imaginação, narrativas e reflexões pessoais.

**Não precisa trazer material.

17h - Aula-vivência Dança do Ventre - "Encontro sagrado - dance pra curar"

Aula aberta com a instrutora e dançarina Janah Ferreira, voltada para famílias que desejem aprender os primeiros passos da dança do ventre. Após a aula, a professora se apresentará em formato pocket.

Faixa etária recomendada: a partir dos 7 anos.