COMÉRCIO

Supermercado é o setor mais impulsionado com vendas do Dia das Mães

Estimativa é do levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-BA)

Os supermercados devem ter o melhor desempenho do setor de comércio no mês de maio, com alta estimada de 11% na comparação anual e faturamento de cerca de R$ 5 bilhões. Os dados são do levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-BA), que aumento um incremento de 7% para comércio que possui alguma ligação com o Dia das Mães.