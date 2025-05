PELA INTERNET

Dia das Mães: Procon alerta sobre golpes e dá dicas para compras seguras; confira

Órgão de defesa do consumidor divulga orientações para que consumidores não sejam enganados ou prejudicados

Tharsila Prates

Publicado em 7 de maio de 2025 às 21:17

Órgão divulgou orientações para que o consumidor não caia em armadilhas Crédito: Divulgação/ Procon

Com a proximidade do Dia das Mães, comemorado neste domingo (11), o comércio se aquece e milhares de consumidores buscam presentes para homenagear as mães. A data é considerada a segunda melhor do ano para vendas, perdendo apenas para o Natal. O aumento das transações, no entanto, especialmente no ambiente digital, também atrai a atenção de golpistas.>

Para evitar transtornos, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), divulgou uma série de orientações para que as pessoas não caiam em armadilhas durante as compras online.>

Veja as principais recomendações:>

1. Pesquise antes de comprar e compare preços;>

2. Leia com atenção as políticas de troca e devolução;>

3. Exija e guarde a nota fiscal – ela é essencial em caso de reclamações;>

4. Confira todas as condições da oferta antes de fechar a compra;>

5. Faça prints e salve as telas da negociação online;>

6. Proteja seus dados pessoais e bancários;>

7. Desconfie de preços muito abaixo da média;>

8. Pesquise a reputação da loja e verifique se ela realmente existe;>

9. Confirme se o site acessado é o oficial da empresa;>

10. Evite clicar em links enviados por e-mail, WhatsApp ou redes sociais;>

11. Ative medidas de segurança como autenticação em duas etapas e bloqueio remoto;>

12. Nunca compartilhe senhas ou dados pessoais com desconhecidos;>

13. Antes de pagar via Pix ou boleto, confira os dados do beneficiário.>

O Procon alerta ainda para fraudes que têm se tornado cada vez mais frequentes e sofisticadas. Uma delas é a entrega de brindes com maquininha manipulada. Criminosos se passam por representantes de lojas e alegam que o consumidor foi premiado com um brinde. Ao solicitar uma pequena taxa de entrega via cartão, aplicam o golpe usando maquininhas com visor danificado, cobrando valores muito superiores. Em alguns casos, ainda pedem uma “selfie” da vítima, que pode ser usada em fraudes bancárias.>

Outra fraude são os falsos sites de compras. E durante o período do Dia das Mães, aumentam os casos de páginas falsas oferecendo produtos com grandes descontos. O consumidor realiza a compra, mas nunca recebe o produto – e ainda tem seus dados utilizados em fraudes.>

Criminosos também entram em contato fingindo ser de bancos ou operadoras de cartão, informando sobre supostas compras suspeitas. Com isso, induzem a vítima a informar dados sigilosos como código de segurança ou validade do cartão. O correto é não compartilhar dados pessoais, ainda mais com pessoas estranhas.>

Uma dica fundamental é que os bancos não solicitam senhas nem dados do cartão por telefone ou mensagem. Qualquer contato suspeito deve ser ignorado e, se necessário, o consumidor deve procurar os canais oficiais da instituição financeira.>

Como denunciar>