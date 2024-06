É HOJE

Dia Livre de Impostos: lojas de Salvador terão descontos de até 70% nos produtos

Centro de compras terá produtos comercializados sem o valor da tributação

Da Redação

Publicado em 6 de junho de 2024 às 10:36

Shopping Barra Crédito: Divulgação

Salvador recebe mais uma vez o Dia Livre de Impostos (DLI), projeto realizado na capital baiana pela CDL Jovem e CDL Salvador em parceria com o Shopping Barra. Nesta quinta-feira (06), diversas lojas do centro de compras terão produtos comercializados sem o valor da tributação, com o objetivo de alertar a população sobre a alta carga tributária paga no país.

O DLI é uma campanha da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e CDLs Jovens vinculadas às CDLs nas cidades. É realizada em todos os Estados do Brasil, juntamente com o Distrito Federal, e prevê descontos de até 70% do valor final do produto. No total, mais de 100 mil lojas de todo o país devem participar da ação em 1.500 cidades. A expectativa é de que mais de 2 milhões de consumidores sejam beneficiados com os descontos.

“Além dos descontos, vamos fazer outras ações de cunho informativo. Um exemplo é a panfletagem nas cancelas que dão acesso ao estacionamento do shopping. A ideia é distribuir o material gráfico para os consumidores se conscientizem que a gente vive durante seis meses do ano somente para pagar impostos”, explica o presidente da CDL Jovem de Salvador, Bruno Thomaz.

“Além dessa ação, teremos o Impostossauro, o mascote da campanha que vai percorrer os corredores do shopping no dia da ação para interagir com os consumidores. Ao mesmo tempo, a equipe do DLI vai distribuir panfletos com mais informações sobre impostos, mostrando que o sistema tributário que temos é pesado, arcaico e feroz”, ressalta o vice-presidente da CDL Jovem de Salvador, Alberto Filho.

No Shopping Barra será disponibilizado um stand, onde uma equipe especializada do DLI vai esclarecer todas as dúvidas sobre a campanha e regime de impostos em vigor no Brasil.

"O Shopping Barra apoia esta ação da CDL Jovem como uma maneira de informar os nossos clientes sobre o consumo consciente. A medida tem um papel educacional relevante para os consumidores", afirma o superintendente do Shopping Barra, André Podhorodeski.

Para os lojistas que vão participar da campanha, será entregue um material gráfico sobre o projeto e para aplicação dos descontos equivalentes à tributação, pois o Dia Livre de Impostos é uma forma de deixar claro para o consumidor como a alta tributação afeta seu poder de compra.

SERVIÇO

O quê: Dia Livre de Impostos (DLI)

Onde: lojas do Shopping Barra

Quando: quinta-feira (06/06), a partir das 9h

Acesso: participação livre para consumidores