Dia Nacional do Doador de Sangue: Hemóvel recebe doadores no Shopping da Bahia

Para celebrar o Dia Nacional do Doador de Sangue, em 25 de novembro, o Shopping da Bahia (SDB) receberá, a partir desta segunda-feira (20), uma campanha de doação de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba).



Até sábado (25), sempre das 8h às 17h, ainda será possível realizar o cadastro no banco de doadores de medula óssea. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada, de acordo com a demanda espontânea de voluntários, sem agendamento prévio.