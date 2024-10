CRIME

'Difícil de aceitar': morte de jovem que foi cobrar dívida gera revolta e choque em Periperi

Caso foi registrado durante paredão na localidade da Urbis

Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 12:34

Jovem tinha apenas 22 anos Crédito: Reprodução / Redes sociais

A morte de Bruno Ornelas de Souza, de 22 anos, que foi assassinado com uma garrafada na noite de domingo (6), no bairro de Periperi, gerou choque e revolta entre as pessoas próximas a vítima. Todos foram surpreendidos com o caso por terem Bruno como uma pessoa tranquila e ficaram irados ao saber o motivo torpe pelo qual o amigo foi morto.

De acordo com informações iniciais, Bruno teria ido cobrar uma dívida que um homem, ainda não identificado, tinha com a sua esposa durante uma festa tipo paredão na Rua das Pedrinhas, que fica na localidade da Urbis. O homem, que ainda não foi encontrado pela polícia, teria se irritado com a cobrança e ferido o jovem, que chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo na UPA do bairro.

Um amigo, que prefere não se identificar, descreve Bruno como alguém tranquilo. "Você não via ele em problema, era um cara gente boa, tinha a família. Tanto é que estava com o filho de um ano, só aparecia na rede social com a esposa dele sossegado. Era um cara tranquilo mesmo e, por isso, é difícil de aceitar ver que ele morreu por conta de R$ 500, como se a vida valesse isso aí", lamenta o jovem.

A quantia citada pelo amigo seria o montante devido pelo autor do crime para a esposa de Bruno. Ela foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até o fechamento desta matéria. Pelas redes sociais, no entanto, pediu para que o autor fosse responsabilizado. "A justiça vai ser feita, não vai ficar assim. Vamos ter justiça. Não sei como vou olhar para o meu filho hoje", disse ela, chorando em vídeo.

Antes disso, ela usou as redes sociais para expressar dor pela morte do marido em vídeos postados. "Que covardia fizeram com você, Bruno. Nunca vou te esquecer, é meu eterno amor. Como vai ser nossa família? O que eu vou dizer para o nosso filho quando ele crescer?", lamentou ela em outra postagem onde mostra a última foto que tirou com Bruno e a criança deitados em um sofá.

Bruno deixa um filho pequeno Crédito: Reprodução