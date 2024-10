VIOLÊNCIA

Jovem de 22 anos cobra dívida em paredão de Periperi e é morto com garrafada

Um jovem de 22 anos foi morto com uma garrafada no pescoço após realizar uma cobrança durante um festa do tipo paredão na Urbis, no bairro de Periperi, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (7), na Rua das Pedrinhas. A vítima foi identificada como Bruno Ornelas de Souza.