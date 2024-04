CONTRA RODOVIÁRIOS

Diretor do Seteps afirma que irá acionar Justiça após paralisação: 'Desrespeito à população'

Empresas de Transportes e Rodoviários terão nova rodada de negociação na quinta-feira (2)

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 08:05

Ônibus Crédito: Divulgação

O diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Seteps), Jorge Castro, afirmou que irá acionar à Justiça devido à paralisação dos rodoviários. A justificativa é que as ações dos trabalhadores causaram "prejuízos imensuráveis" e a categoria irá cobrar as perdas e danos.

"Consideramos isso um desrespeito à população e ao processo das negociações", afirma o porta-voz. Os dois lados terão uma nova rodada de negociação na próxima quinta-feira (2). Castro, no entanto, informou que as condições apresentadas pelas empresas só serão divulgadas após a reunião.

A tensão acontece em meio a mobilizações dos rodoviários. Duas garagens atrasaram as saídas dos ônibus na manhã desta terça-feira (30). Rodoviários fazem assembleias nas garagens Plataforma G2 e OT Trans G1, que ficam no bairro de Pirajá. Os rodoviários decidiram fazer as assembleias na segunda-feira (29), durante uma manifestação na Estação da Lapa. Na última quinta-feira (25), os trabalhadores também atrasaram a saída.

Entenda conflito

Segundo Fábio Primo, presidente em exercício do Sindicato dos Rodoviários, a mobilização é motivada por casos de assédio moral e descumprimento do acordo coletivo por parte da empresa.

"Por qualquer motivo, é advertência, demissão por justa causa. Os trabalhadores estão trabalhando com medo, estamos fazendo vídeos para mostrar a justiça o sentimento dos trabalhadores", explicou.

Os trabalhadores denunciam más condições por situações de assédio moral e descumprimento da CCT.