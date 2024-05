DISPUTA ENTRE FACÇÕES

Mesmo com policiamento reforçado, ônibus deixam de circular na Vila Verde

A Escola Municipal Laura Sales também está com as atividades suspensas, sem previsão de retorno

Da Redação

Publicado em 20 de maio de 2024 às 19:58

Pixações na Vila Verde Crédito: Reprodução

Mesmo após ter o policiamento reforçado nesta segunda-feira (20), a sensação de insegurança na comunidade de Vila Verde continua impactando os serviços básicos. A Escola Municipal Laura Sales teve as atividades suspensas e o ônibus não estão entrando na localidade. Ainda há previsão de retomada dos serviços, nem do fim do policiamento reforçado na região.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed) de Salvador, a decisão de paralisar as atividades se deu por conta da sensação de insegurança na localidade. Cerca de 226 estudantes foram afetados com a interrupção das aulas, que só devem retornar ao passo que o bairro seja considerado seguro novamente. "A situação é avaliada diariamente", diz a secretaria.

Para o transporte, a situação é a mesma. Segundo a Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob), a operação das linhas de ônibus foi suspensa e ainda não há uma previsão para que o roteiro normal seja retomado. Por enquanto, os ônibus estão indo até a Avenida Aliomar Baleeiro, popularmente conhecida como Estrada Velha do Aeroporto.

Policiamento reforçado

Na manhã desta segunda-feira (20), a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia reforçou o policiamento na região como parte da operação Força Total. A região tem sido palco de disputa das facções Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM) por territórios para o tráfico de drogas. Em algumas regiões, principalmente nas ruas Jardim Botânico e Planalto Verde, moradores chegaram a abandonar suas casas após ocorrência de tiroteios.

A SSP está realizando ações nesta segunda-feira na localidade com objetivo de frear a criminalidade no local através de rondas e fiscalizações com reforço de tropas especializadas e do Grupamento Aéreo (Graer). "Desde as primeiras horas realizamos ações lá justamente para poder buscar foragidos, armas e drogas naquela localidade, mas também para poder estar próximo da comunidade e não permitir que as facções a violentem de qualquer natureza", relatou o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner.