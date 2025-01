ALERTA

Disparou: casos de dengue crescem cinco vezes na Bahia, e 14 cidades vivem epidemia

Aumento de ocorrências viram preocupação nacional

Maysa Polcri

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 11:24

Equipes da Zoonoses combatem focos de dengue Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Termina ano e começa outro, e uma velha conhecida dos brasileiros continua sendo motivo de preocupação. Já são 80 casos prováveis de dengue registrados na Bahia, apenas nos primeiros dias de 2025. No ano passado, os registros da arbovirose explodiram: foram mais de 233 mil entre os baianos, quase cinco vezes mais do que em 2023 - quando foram 47 mil.

Especialistas avaliam que as condições climáticas podem colaborar para o aumento de casos. Quanto mais calor e umidade, melhor é o desenvolvimento do Aedes aegypti, mosquito que transmite a doença.

Para este verão, a previsão é que municípios do interior atinjam a marca de 40ºC. “Uma campanha de conscientização efetiva sobre a dengue precisa ser feita agora. Com as temperaturas altas, a tendência é que o número de casos cresça”, pontua o virologista Gubio Soares.

Há ainda possibilidade que o sorotipo da dengue que circula na Bahia seja mais agressivo, como explicou a infectologista Clarissa Cerqueira “Pode ser um sorotipo diferente do anterior que pessoas não têm imunidade específica. Isso pode justificar o aumento de casos e de notificações”, afirma.

Alta preocupa

Fato é que as cidades baianas enfrentam o aumento significativo do número de casos da doença desde 2021, quando foram 24 mil. Desde então, os registros cresceram para 35 mil, em 2022, e 47 mil, em 2023. A incidência disparou em mais de 300% em um ano, quando 233.202 casos foram identificados em 2024.

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), a dengue é um problema em todas as regiões do estado. A situação é mais crítica em cidades do sudoeste, centro-leste e centro-norte. As três regiões concentram 67% dos casos de 2024. No estado, 14 municípios baianos encerraram o ano em situação de epidemia. Brumado, Itacaré e Vitória da Conquista integram a lista (veja todos abaixo).

A epidemia é caracterizada quando um surto acontece em diversas regiões. No caso dos municípios citados, moradores de bairros distintos estão infectados com o vírus. Ou seja, a doença se alastra pelos territórios. O número de mortes também cresceu na Bahia, saindo de 20, em 2023, para 171, no ano passado.

A dengue pode ser fatal para qualquer pessoa, e todos estão suscetíveis à picada do mosquito aedes aegypti. Apesar disso, os médicos explicam que alguns grupos correm mais riscos de desenvolver a forma grave da doença. São eles: pessoas com comorbidades, crianças de até 5 anos, idosos e gestantes.

Casos de dengue registrados na Bahia nos últimos cinco anos, segundo dados da Sesab Crédito: Reprodução/ChatGPT

“Nós precisamos de uma campanha urgente de conscientização da população. A vacina não é suficiente para todos, e precisamos manter os cuidados com água parada”, reforça Gubio Soares. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a vacina Qdenga, desenvolvida pela farmacêutica Takeda, para crianças entre 10 e 14 anos. O imunizante também é disponibilizado na rede privada.

Para prevenir a dengue, bastam cuidados simples, como: usar repelente, remover recipientes com água parada, vedar reservatórios e caixas d' água e manter os ambientes livres de lixo.

Alerta nacional

Na quinta-feira (9), o Ministério da Saúde anunciou que o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) para Dengue e outras Arboviroses está monitorando os casos de dengue na Bahia. Dados da pasta federal apontam que o estado tem a 10º maior incidência da doença, com 1.570 casos a cada 100 mil habitantes. Distrito Federal (9,3 mil), Minas Gerais (7,9 mil) e Paraná (5,5 mil) têm os piores índices.

Também foi lançado, pelo Ministério da Saúde, o Plano de Contingência Nacional para a Dengue, Chikungunya e Zika. Todas as doenças são transmitidas pela mesma espécie de mosquito. “O novo plano revisa e amplia a versão anterior, publicada em 2022, e busca reforçar as estratégias de prevenção, preparação e resposta às epidemias de arboviroses”, pontua a pasta.

A Secretaria Estadual de Saúde lançou um plano de ação para diminuição de casos de dengue e as outras duas arboviroses, com foco em 2024 e 2025. Entre as medidas destacadas estão: fortalecer a capacidade de resposta integrada dos serviços da Rede de Atenção à Saúde (RAS), implementar novas tecnologias de controle e garantir o abastecimento de insumos para diagnóstico.

Cidades baianas que encerraram 2024 em epidemia de dengue