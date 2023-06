Qdenga pode ser encontrada a partir de R$ 399 em Salvador e RMS

A vacina Qdenga por enquanto só é oferecida na rede privada de saúde. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Febre alta e dores atrás dos olhos, na cabeça, no corpo e nas articulações, náusea, vômito e manchas vermelhas pelo corpo. Esses são os sintomas clássicos bem conhecidos por quem já teve dengue. A boa notícia é que a nova vacina contra a doença, a Qdenga, que serve para imunizar quem nunca foi contaminado, já está disponível em Salvador e na Região Metropolitana (RMS). Os valores começam em R$ 399, cada dose, podendo chegar a R$ 599. São necessárias duas aplicações, com intervalo de três meses, para a imunização completa. O que torna o processo todo de proteção bastante salgado para o bolso, podendo chegar ao valor de R$ 1198.

Atualmente, já existe uma vacina contra a dengue no Brasil, mas ela só é eficaz em quem já teve a doença. A Qdenga é o primeiro imunizante liberado no país para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus. A produção é do laboratório japonês Takeda Pharma e, por enquanto, a vacina pode ser encontrada apenas na rede privada de saúde. A reportagem entrou em contato com os laboratórios que oferecem a Qdenga em Salvador e RMS pelos canais de atendimento ao cliente e fez o levantamento dos preços praticados nesta primeira semana após a liberação da nova vacina no país.

Na clínica Delfin, o valor da dose é R$ 399, para o ciclo completo, de duas doses, o investimento é de R$ 798,00. Na rede Sabin, uma dose sai por R$ 428 e as duas doses por R$ 836, valor que pode ser dividido em até 11 vezes. No Labchecap, cada aplicação custa R$ 495, e pode ser parcelado em até 12 vezes.

Na Clínica de Saúde e Imagem (CSI), em Brotas, as doses custam R$ 430 cada, e o valor pode ser parcelado em oito vezes. Já na Amo Vacinas, no Salvador Shopping, cada aplicação custa R$ 599, e pode ser dividia em até seis vezes. O Laboratório DNA ainda não tem o imunizante e o Grupo Fleury informou que irá disponibilizar as doses a partir de julho. No Leme, a vacina chegou nesta quinta-feira (29), mas o valor da dose não foi divulgado.

Aprovação

A Qdenga foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março deste ano. Também foi liberada pela agência sanitária europeia (European Medicines Agency – EMA). Os ensaios clínicos que levaram à aprovação do imunizante foram realizados em cinco núcleos de estudos do Brasil, incluindo o Centro de Pesquisa Clínica das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), em Salvador.

O imunizante é composto por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da dengue, o que amplia a proteção contra a doença. O infectologista e professor de Medicina da Universidade Salvador (Unifacs), Fernando Badaró, explica que o imunizante pode ser aplicado em pessoas que têm de 4 a 60 anos, mas que existem algumas restrições.

“A vacina é a base de vírus atenuado, ou seja, de vírus enfraquecido. Por isso é contraindicada para mulheres grávidas ou que estejam amamentando, pessoas com algumas deficiências imunológicas, como portadores de HIV sintomáticos e pessoas que estejam em uso de algum medicamento imunossupressor”, explica.

Quem está com sintomas ou recebeu diagnóstico positivo para dengue vai precisar esperar um pouco mais para se proteger. É o caso da estudante e modelo Vitória Amorim, 21 anos, que há duas semanas precisou de atendimento médico para conseguir lidar com os sintomas. Ela contou que está melhor, mas ainda sente fraqueza e náuseas.

“Comecei sentindo febre alta, calafrios, dor de cabeça, tontura, náuseas e fraqueza, uma fraqueza que eu nunca senti. No quinto dia, eu estava passando muito mal e desmaiei. Fui para o médico e precisei tomar soro. Voltei para casa, mas ainda estou me recuperando e com sintomas, o processo é lento”.

Casos da doença

Entre janeiro e 17 de junho deste ano, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) notificou 30.188 casos prováveis de dengue no estado, 6,9% a mais do que os 28.249 registrados nesse mesmo período do ano passado. Cinco pessoas perderam a vida por conta da doença.

A pediatra Ludmila Carneiro lembra que a dengue tem maior sazonalidade nos períodos de chuvas e orienta os pais a redobrarem a atenção com as crianças. “Sinais de gravidade na dengue são sangramento de mucosa, desidratação, plaquetas baixas, dor adnominal, acúmulo de líquido, vômitos persistentes, letargia ou irritabilidade, dentre outros. A maioria dos casos não requer hospitalização, porém, ainda assim debilita o indivíduo”, explica.

No dia 6 de junho, um representante do Ministério da Saúde (MS) participou de um debate sobre a Qdenga na Câmara dos Deputados e afirmou que o imunizante deve chegar ao Sistema Único de Saúde (SUS) em cerca de um ano e meio, por conta dos trâmites de importação.

Dos 372 municípios baianos que notificaram casos de dengue este ano, 147 apresentaram incidência da doença e 18 estão em situação epidêmica. A vacina é importante para frear os avanços desses números, mas não protege contra outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, como a Zika e a Chikungunya, por isso os especialistas afirmam que a prevenção é sempre o melhor remédio.

Tire suas dúvidas sobre a vacina:

O infectologista Fernando Badaró é preceptor do Programa de Residência Médica do Hospital Couto Maia e professor do curso de Medicina da Unifacs; e respondeu as principais dúvidas sobre a nova vacina contra a dengue. Confira abaixo:

1. O que é a nova vacina?

A Qdenga é uma vacina contra dengue, do Laboratório Takeda, recentemente aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), contra os 4 subtipos do vírus da dengue. O nome Qdenga faz referência a uma das teorias sobre a origem do nome da dengue, que viria da língua suaíli, falada em diversos países da África, Ki-dengu pepo;

2. Quem pode receber as doses?

A vacina foi liberada para pessoas de 4 a 60 anos e deve ser aplicada em duas doses no intervalo de três meses, cada. É importante lembrar que a vacina só protege contra a dengue e não contra a Zika e a Chikungunya, outras arboviroses transmitidas pelo mosquito;

3. Há contraindicação?

A vacina é feita à base do vírus atenuado, ou seja, do vírus enfraquecido. Por isso é contraindicada para mulheres grávidas ou que estejam amamentando, pessoas com algumas deficiências imunológicas, como portadores de HIV sintomáticos e pessoas que estejam em uso de algum medicamento imunossupressor;

4. Quem está com dengue pode ser imunizado?