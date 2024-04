VIOLÊNCIA

Disputa histórica entre facções no Engenho Velho da Federação gera trocas de tiro e espalha medo entre moradores

Apenas no mês de janeiro, foram oito tiroteios e dois mortos

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 09:00

Final de linha do Engenho Velho da Federação Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

O Engenho Velho da Federação é objeto de disputa entre as facções Bonde do Maluco (BMD) e Comando Vermelho (CV). Apenas em janeiro de 2024, o bairro registrou 11 tiroteios, três mortos e dois feridos.

Um levantamento da reportagem em matérias registrou ao menos quatro mortes no local. Os dados traduzem um aumento nas investidas da facção do Comando Vermelho (CV) contra o Bonde do Maluco (BDM), que tem atuação histórica no bairro. Como resultado, o bairro vive noites de tiros e picos de violência.

Um morador, que não quis se identificar, conta que os tiroteios são causados pela disputa de territórios das facções no local. “Esse é um conflito bem antigo. As facções estão muito próximas e sempre querem expandir seu domínio no bairro. Tem momentos que eles ficam em uma ‘guerra fria’ e depois brigam de novo”, afirma.

Em janeiro, integrantes da facção do BDM chegaram a espalhar, por aplicativos de mensagens, avisos que creditavam ao grupo rival a responsabilidade pelos confrontos frequentes, além de detalhar um caso ocorrido no dia 9 de janeiro. “Esses empolgados [CV] promoveram vários nas favelas do Manguinho, Ferreira Santos, Calabar, Muriçoca, Parque São Braz e na Lajinha. Deixamos aqui bem claro que nossa ideologia é deixar a comunidade tranquila para que os moradores possam transitar e ter sua rotina normal”, informa um traficante por um aplicativo.

Aviso foi enviado por traficantes do BDM Crédito: Reprodução

A principal área de atuação do BDM é a região da Lajinha, enquanto o CV controla a região do Forno, na entrada do bairro, próxima à Avenida Cardeal da Silva. Segundo moradores, há rumores de que o CV estaria trazendo integrantes do Rio de Janeiro para reforçar as investidas em Salvador.

Em março, um posto de gasolina do Engenho Velho da Federação foi alvo de assaltos por três dias seguidos. A facção do CV cobra pedágio de comerciantes para ‘manter a tranquilidade’ dos estabelecimentos e assalta lojas em caso de recusa dos proprietários em pagar o valor cobrado. No dia 12 de março, ônibus não entravam no bairro por uma recomendação feita aos rodoviários, enquanto o comércio na região funcionava normalmente. Estilhaços de vidro e marcas de tiro em portões denunciavam o que aconteceu na noite do dia 11 de março: um suspeito foi morto em confronto com agentes e outros dois foram presos. O morto seria um traficante conhecido como ‘Cara Preta’, uma liderança do CV no bairro.

O sociólogo Luiz Cláudio Lourenço conta que o Engenho Velho é disputado por facções criminosas por ser uma região muito lucrativa. “Embora tenha o surgimento de novos grupos, eles estão sempre nas mesmas áreas. Esses locais são conhecidos e muito disputados. Por isso, geralmente correspondem às maiores taxas de homicídios”, afirmou.