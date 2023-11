Dívida do FIES não prescreve: saiba em quanto tempo nome fica limpo após pagamento

A história de que toda dívida prescreve após cinco anos sem ser paga não vale para o FIES, porque o programa é ligado ao Governo Federal, que não segue essa premissa. Uma opção para os estudantes endividados que querem voltar a ter o nome limpo na praça é o Desenrola FIES, que dá até 99% de desconto na dívida estudantil e deixa o nome limpo no Serasa em até cinco dias úteis após o pagamento do primeiro boleto.



O feirão segue até o dia 31 de maio de 2024 e pode ser aproveitado por todo estudante que tenha débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023. O desconto, que chega a 99%, é dado de acordo com o tempo da dívida e com a renda do estudante.