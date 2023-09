Doação de órgãos. Crédito: Divulgação/Sesab

Dados do Sistema Estadual de Transplantes, da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), mostram que o número de doadores de múltiplos órgãos aumentou mais de 58% no período de julho a agosto de 2023, saltando de 12 para 19 doadores no estado. Nos oito primeiros meses do do ano, a Bahia totalizou 106 doadores de múltiplos órgãos.



“Tivemos um aumento expressivo de doadores e temos uma tendência de crescimento nesse mês de setembro, que é o mês que intensificamos a campanha de conscientização da população sobre a importância da doação de órgãos. Nos primeiros oito meses de 2023, registramos uma redução da negativa familiar para cerca de 60%. A taxa ainda é alta, mas, quando comparada aos cerca de 70% de 2022, é uma diminuição considerável”, analisa o médico e coordenador do Sistema Estadual de Transplantes, Eraldo Moura.

Os números ainda devem ampliar, já que, nas próximas semanas, a Bahia vai retomar a realização do transplante de coração após quase dois anos de suspensão do serviço. A interrupção foi feita para que uma reestruturação do sistema pudesse ser realizada, e acabou sendo impactada pela pandemia da Covid-19. Atualmente, a Bahia realiza quatro tipos de procedimentos: os transplantes de córnea, rim, fígado e medula.

Secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana destaca que, em breve, as cirurgias serão retomadas no Hospital Ana Nery (HAN), em Salvador. “O ambulatório pré e pós-transplante cardíaco nós já vínhamos fazendo no HAN e, agora, retomaremos o transplante cardíaco em Salvador e estamos trabalhando para ampliar para o interior. Estamos no processo de avaliação dos pacientes para a elaboração da chamada lista. Os pacientes estão sendo examinados por uma junta médica e, após essa etapa, eles entram na lista para aguardarem a realização do transplante. Já estamos bem adiantados e, nas próximas semanas, o transplante de coração voltará a ser feito na Bahia, levando saúde de excelência para quem mais precisa através do Sistema Único de Saúde”, comemora.

O bom desempenho ocorre em meio ao Setembro Verde, mês de incentivo à doação de órgãos e quando é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos - 27/09.

Ana Nery se prepara para retomada

Coordenador do Programa de Insuficiência Cardíaca Avançada do Hospital Ana Nery e diretor da unidade, Luiz Carlos Santana destaca que o HAN já está com tudo pronto para retomada do serviço. “A equipe médica está pronta e qualificada. É natural que a unidade precise reforçar essa equipe com mais profissionais, mas isso será feito gradualmente”, completa.

Atualmente, 15 pacientes que estão sendo acompanhados pelo Ambulatório de Insuficiência Cardíaca do Ana Nery e podem ter indicação para transplante cardíaco.