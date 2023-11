Doadores de corpos são homenageados por professores e estudantes da UFBA

Antes de lançar um programa de doação de corpos, os cursos de saúde da Universidade Federal da Bahia (UFBA) receberam apenas uma doação em 10 anos (2007 - 2017). Após a criação da iniciativa, em 2017, foram cinco doações até o momento - contando com dois anos de suspensão na pandemia. Para agradecer e homenagear as pessoas que doaram os seus corpos em prol da formação de médicos baianos, os estudantes e professores realizaram uma cerimônia de agradecimento no Auditório Ophélia Gaudenzi do Instituto de Ciências da Saúde da Ufba, nesta quinta-feira (16).