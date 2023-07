Doceria de Tiago Abravanel é inaugurada em Salvador; saiba onde

A doceria Nanica, franquia do ator, cantor, apresentador e empresário Tiago Abravanel, abriu nesta sexta-feira (28) sua esperada unidade em Salvador. Especializada na torta inglesa banoffee, a loja fica na Praça Ana Lúcia Magalhães (Rua das Hortênsias, nº 576), no bairro da Pituba. Funcionará todos os dias, das 11h às 22h. A banoffee é uma torta feita de banana, creme e caramelo sobre uma massa de bolacha. O cardápio da franquia também oferece outros produtos como uvoffee, monoffee, mineiro de botas, churroffee e nutella. Saiba mais pelo Instagram da unidade @nanica.ba.salvador.

Em 2021, Abravanel se associou ao fundo de investimento SMZTO, do empresário José Carlos Semenzato (Shark Tank Brasil), e iniciou um processo de expansão da franquia pelo país. A marca Nanica foi fundada em 2018, pelos sócios Leonardo Macedo e Tito Barcellos, e tornou-se referência na produção do doce, contando hoje com mais de 30 unidades no Brasil.