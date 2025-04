CAMPANHA

Documento para pessoas com autismo será emitido na hora e de graça em SAC de Salvador até dia 26

Carteira identifica pessoas com TEA

Carol Neves

Publicado em 23 de abril de 2025 às 11:02

Criança no TEA Crédito: Divulgação

Em alusão ao Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o SAC do Shopping da Bahia realiza, de 23 a 26 de abril, a emissão imediata da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). A iniciativa garante que o documento, fundamental para o reconhecimento de direitos e acesso a serviços, seja entregue no ato do atendimento.>

A ação é promovida pelo Shopping da Bahia e pelo Instituto de Responsabilidade e Investimento Social (IRIS), em parceria com a Secretaria da Administração (Saeb) e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), por meio da Superintendência dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Sudef). Segundo o superintendente Marcelo Zig, o momento representa um reforço do compromisso com a dignidade das pessoas com TEA e uma oportunidade de dar mais visibilidade à causa.>