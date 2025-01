FESTA

Documentos perdidos no Festival Virada Salvador já podem ser resgatados; saiba como

Entre os pertences achados na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio, estão carteiras de identidade, CPF e CNH

Para recuperar o seu documento, é necessário apresentar um documento oficial com foto, boletim de ocorrência e informar o nome completo e data de nascimento. A GCM orienta que as pessoas procurem o posto de atendimento o mais rápido possível para evitar transtornos. A lista com os documentos ficará disponível no site da instituição.