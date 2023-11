Dois caminhoneiros morrem após colisão na BA-460, em Luís Eduardo Magalhães

Dois motoristas morreram após uma colisão entre dois caminhões no trecho da BA-460, em Luís Eduardo Magalhães. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (8), e os veículos pegaram fogo após a batida.



De acordo com a Polícia Militar, agentes da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv) foram acionados e ao chegar no local o Corpo de Bombeiros estava contendo as chamas.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção dos corpos. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil.