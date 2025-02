CRIME

Dois corpos com sinais de tortura são encontrados perto do Parque Pedra de Xangô

Dois homens com marcas de tortura foram encontrados no local no domingo (16)

Símbolo de ancestralidade e da cultura afro-brasileira, o Parque Pedra de Xangô também virou alvo da ação de criminosos em Salvador. O terreno é sagrado para a religiosidade e para a história, mas foi usado como ponto de desova por bandidos, na Avenida Assis Valente, em Cajazeiras. No local, dois homens mortos foram encontrados com marcas de tortura e braços amarrados na noite desse domingo (16) pela polícia. >

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi procurada pela reportagem para responder sobre o caso e confirmou a ocorrência. De acordo com a corporação, agentes do 22º Batalhão (BPM) foram acionados com uma denúncia de corpos no local e constataram o fato ao chegar nas imediações do parque. Após a confirmação, guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas. >

Por isso, de acordo com a Polícia Civil (PC), as circunstâncias, a autoria e a motivação do duplo homicídio serão apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As vítimas ainda não foram identificadas, mas o consenso entre moradores ouvidos pela reportagem é de que, assim como em outros casos, os dois foram mortos em outro lugar e jogados nas imediações do parque. >

Ouvido pela reportagem, um morador afirma temer que a prática vire costume. “Há um movimento nas imediações de carros nas imediações do parque, principalmente, durante a noite. A gente vê o movimento de carros que chegam e saem muito rápido. Tem gente que fala até em tiro vindo do mato, mas eu, pessoalmente, nunca escutei. Tenho medo de que isso seja os bandidos escondendo corpos”, fala um morador, sem se identificar.>