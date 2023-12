Dois foragidos são flagrados na primeira noite do Festival da Virada Salvador

Polícia no Festival Virada Salvador. Crédito: Divulgação

Dois foragidos da Justiça foram flagrados pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública, na Arena Daniela Mercury, na quinta-feira (28), primeira noite do Festival Virada Salvador 2023/2024.



Os procurados foram captados pelas câmeras instaladas na festa e acabaram alcançados por equipes da Polícia Militar.



Os dois homens possuem dívidas de pensão alimentícia e foram encaminhados para a Delegacia Especial de Área, instalada no evento, onde tiveram as ordens da Justiça cumpridas.

Segurança no Festival

Com a segurança reforçada, a Guarda Civil Municipal (GCM) iniciou nesta quinta-feira (28) a Operação Festival Virada Salvador, com mais de agentes 600 guardas entre grupamentos e equipes de operações especiais, prestando apoio a diversos órgãos como a SMS, Transalvador, Semop, Saltur, Semob e Sedur.

Além disso, a GCM estará atuando nos serviços de acolhimento a mulheres durante o evento, identificação de crianças, catalogação de documentos perdidos, patrulhamento preventivo, além do apoio SPMJ, com acolhimento aos filhos dos ambulantes durante o evento.

A Polícia Militar da Bahia também preparou um esquema especial de policiamento para os cinco dias de festa, da quinta-feira (28) até o dia 1º, com o objetivo de garantir a segurança da população no Festival da Virada, em Salvador. Mais de 600 policiais militares estarão escalados diariamente para atuar na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. No total, 2.438 PMs estarão distribuídos em 369 patrulhas de tropas convencionais e especializadas.

Além do local dos shows, a Polícia Militar estará com o policiamento reforçado para manter a ordem pública na chegada e na saída dos eventos no entorno da Arena, na praia da Boca do Rio, em estações rodoviárias, estações de metrô, terminais marítimos e pontos de ônibus.

Estão ativados ainda três portais de abordagem, com mais de 320 policiais da Academia de Polícia Militar (APM), distribuídos em turno de serviços que ocorrem das 14h às 5h. Os portais de abordagem têm a finalidade de criar uma zona, na qual só é possível ingressar mediante abordagem policial militar; inibir a entrada de objetos proibidos; identificar e capturar pessoas com mandado de prisão em aberto ou em estado de flagrante delito e promover a segurança para os cidadãos e policiais militares que participam do evento.

Além de detectores de metais os portais de abordagem contam com as câmeras de videomonitoramento, de reconhecimento facial e de contagem de público.