SUDOESTE DA BAHIA

Dois foragidos suspeitos de homicídio e roubo são presos em Vitória da Conquista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens com mandados de prisão em aberto durante uma única abordagem na BR-116, em Vitória da Conquista, sudoeste do estado. O homens foram detidos na tarde desta quarta-feira (23).

A ação ocorreu por volta das 18h30, no km 830, quando a equipe da PRF interceptou um Chevrolet/Cobalt 1.4 LT, de cor preta, ocupado por um casal e dois passageiros no banco traseiro.

Durante a verificação de documentos, o condutor e sua companheira apresentaram suas identificações oficiais, mas um dos ocupantes do banco traseiro entregou um documento de identidade que, ao ser consultado nos sistemas eletrônicos, foi constatado como falso.

O homem confessou sua verdadeira identidade e foi localziado um mandado de prisão por homicídio, expedido pela Vara Única da Comarca de Itarema, no Ceará. O outro passageiro, que inicialmente alegou não portar documentos e se identificou verbalmente, também foi descoberto utilizando dados falsos. Seu verdadeiro nome indicou um mandado de prisão por roubo, expedido pela 4ª Vara de Execuções Penais de Fortaleza.

O condutor e sua companheira afirmaram desconhecer que os passageiros tinham pendências judiciais e alegaram que estavam apenas dando carona aos dois homens do interior do Ceará com destino ao Rio de Janeiro.