POLICIAMENTO REFORÇADO

Dois homens morrem em troca de tiros com a PM no Bairro da Paz; mais de 1 mil crianças ficam sem aula

Mais de mil crianças ficaram sem aula nesta sexta-feira (27) por conta da guerra entre facções na região do Bairro da Paz e Itapuã , que começou na última terça-feira (24) e já causou mortes, aumentou a presença de traficantes armados na rua e prejudicou serviços básicos do bairro . Na tarde de hoje, mais dois homens entraram em confronto com a PM e acabaram morrendo.

Houve revide e, durante a fuga, dois suspeitos foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos para uma unidade de saúde da região, mas não resistiram. Ainda de acordo com a PM, com eles foram encontrados dois revólveres calibre 38 e munições.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), por conta da sensação de insegurança, as aulas nas escolas municipais CPP Bairro da Paz, Nova do Bairro da Paz e Cmei Georgia Barradas foram suspensas nesta sexta para 1.065 alunos.

Na última terça-feira (24), após um intenso tiroteio ser registrado no local, os funcionários da Unidade Básica de Saúde da Família (USF) do KM-17, em Itapuã, ficaram amedrontados pela violência armada no local. O posto passou o dia de portas fechadas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a suspensão foi pontual e os serviços foram restabelecidos no dia seguinte.