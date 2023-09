Dois homens são mortos e dois ficam feridos no Caminho de Areia

Dois homens morreram e dois ficaram feridos após um atentado a tiros na noite da última sexta-feira (22), em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na localidade conhecida como Campo do Lasca, no Caminho de Areia.



Policiais da 17ª Companhia Independente da PM (Uruguai) foram acionados mas, ao chegar no local, constataram que as vítimas já tinham sido socorridas por populares para uma unidade de saúde. A Polícia Civil, que investiga o caso através do Departamento de Polícia e Proteção à Pessoa, confirmou que todos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Santo Antônio e dois homens identificados como Breno Paulo Bonfim Ferreira e Leanderson dos Santos não resistiram aos ferimentos.