VIOLÊNCIA

Dois homicídios são registrados em Feira de Santana neste domingo

Dois homicídios foram registrados em Feira de Santana, no centro norte baiano, neste domingo (22). Não há informações se os crimes possuem relação.

O primeiro caso aconteceu na rua da Barra, no bairro Jardim Cruzeiro, durante a madrugada. De acordo com a Polícia Militar, o corpo de um homem, sem identificação formal, foi localizado em via pública. A vítima apresentava perfurações de arma de fogo.